King's Bounty II für Xbox Series erschienen XBU MrHyde am Do, 07.09.2023, 13:15 Uhr

Fulqrum Publishing und Prime Matter geben bekannt, dass King's Bounty II in einer verbesserten Version für Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar ist. Diese verbesserte Version des taktischen rundenbasierten Rollenspiels bietet dynamisches 4K (nur auf Xbox Serie X und PlayStation 5), 60 FPS, kurze Ladezeiten und verbesserte Performance.



Dunkelheit senkt sich über die Welt von Nostria. Verschwörungen, Sabotage und Nekromantie überschatten das Land. Grafschaften fordern ihre Unabhängigkeit, Banditen ziehen durch die Straßen, und Gerüchte über die überwältigende Macht von Blight tauchen wie ein Flüstern in der Dunkelheit auf. Der alte König Claudius wurde vergiftet und ist nicht mehr in der Lage, das Königreich zu führen, und so muss sein Sohn, Prinz Adrian, nun die zerstrittenen Länder vereinen, während seine Macht und sein Glaube unter Beschuss geraten. Aber vielleicht ist ein Retter - die letzte Hoffnung des Königreichs - bereits hier, um zurückzuschlagen und endlich Frieden und Ordnung in Nostria wiederherzustellen?

Quelle: Koch Media GmbH