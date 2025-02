Killing Floor 3: Closed Beta Termin Update XBU MrHyde am Fr, 14.02.2025, 14:00 Uhr

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive haben bekannt gegeben, dass Killing Floor 3 am 25. März 2025 für PC (via Steam und Epic Games Store), PlayStation 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht wird. Tripwire hat außerdem angekündigt, dass Vorbestellungen ab sofort sowohl für die Retail- als auch für die digitalen Versionen verfügbar sind.



Dabei wurden Preise, Vorbestellerboni und exklusive Inhalte für die Standard- und Spezialeditionen im Detail vorgestellt. Digitale Vorbestellungen für PC über Steam und den Epic Games Store sowie Retail-Vorbestellungen für Konsolenversionen sind bereits verfügbar. Digitale Vorbestellungen für Konsolen werden bald gestartet, spezifische Zeiten und Updates finden sich auf den sozialen Kanälen von Tripwire. Zur Feier der Ankündigung hat Tripwire das nächste Video seiner Zed-Enthüllungsserie veröffentlicht, das sich auf die neue und tödliche Siren konzentriert.



Wie auch Zeds wird es Killing Floor 3-Editionen in verschiedenen Formen und Größen geben. Alle digitalen und physischen Vorbestellungen gewähren Spielern das exklusive Flatline Tactical Bundle, das die Flatliner-Waffen-Skin, den Fear the Reaper-Waffenanhänger und die Special Action Force-Spielerkarte enthält. Tripwire und der globale Vertriebspartner PLAION werden die Retail-exklusive Day 1 Edition für einen UVP von 39,99 € anbieten, die das Basisspiel und das Clamefield Patrol Specialist Skins Pack enthält. Die Deluxe Edition wird ausschließlich digital erhältlich sein und enthält das Shadow Agent Specialist Skin Set, das Shadow Agent Weapon Skin Set, den Nightfall Supply Pass und 1.000 Creds. Schließlich wird die Elite Nightfall Edition ausschließlich digital verfügbar sein und das Shadow Agent Specialist- und Waffenskin-Set, den Premium-Nightfall-Supply-Pass-Zugang für Jahr 1 (vier Supply-Pässe) und 3.000 Creds umfassen.

Quelle: Tripwire Interactive