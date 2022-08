Killer Klowns from Outer Space: The Game kommt Anfang 2023 XBU MrHyde am Mi, 24.08.2022, 16:00 Uhr

Videospiel Publisher Good Shepherd Entertainment und das Unterhaltungsstudio Metro-Goldwyn-Mayer haben ein ambitioniertes Multiplayer-Horrorspiel angekündigt, mit dem niemand gerechnet hat: Killer Klowns from Outer Space: The Game. Das asymmetrische 3v7 Online-Multiplayerspiel, basiert auf MGMs Horrorklassiker Killer Klowns from Outer Space (Deutscher Titel: Space Invaders).



Die Einwohner des stillen Städtchens Crescent Cove müssen zusammenarbeiten, um sich gegen die mörderischen Alien-Clowns zur Wehr zu setzen. Spielerinnen und Spieler stellen sich auf die Seite der Clowns oder der Menschen und können aus einer Vielzahl aus Charakterklassen wählen, mit denen sie dann die weitläufige Karte erkunden, die sich stets verändert und voller schauriger Überraschungen steckt.



Das Spiel von Teravision Games lässt Spielerinnen und Spieler die fürchterlich spaßige Welt des Films entdecken und wird das Genre der asymmetrischen Multiplayer-Spiele gründlich aufmischen. Es wird als Live-Service-Titel entwickelt und es sind bereits eine Vielzahl an Post-Launch-Content-Updates geplant. Der Release ist für Anfang 2023 auf Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One geplant.



Killer Klowns from Outer Space: The Game entsteht unter der Führung des Game-Designers Randy Greenback (Executive Director Friday the 13th: The Game) und vereint das blutige Horror-Genre mit dem einzigartigen Humor der Filmvorlage. Die furchteinflößende Spielwelt verändert sich stetig, wodurch das Gameplay immer aufregend bleibt und sich jede Runde frisch anfühlt. Randy drückte seine Aufregung für das Projekt mit folgenden Worten aus:



“An dem nächsten Kapitel solch einer ikonischen IP wie Killer Klowns zu arbeiten ist ein ganz klares Bucket List Item, besonders mit der Möglichkeit mit den original Schöpfern des Films zusammenzuarbeiten und sie mit so einem talentierten Team wie Teravision zusammen zu bringen. Ich kann es kaum abwarten bis alle sehen können, was für Rockstars das sind und welche Verrücktheiten wir in das Genre bringen”



Key Features:

• CHAOTISCHE CLOWNEREI: Schlüpft in die Rolle eines Killer Klowns und arbeitet im Dreierteam zusammen, um mit vollkommen abgedrehten Waffen Menschen zu jagen. Plant eure Invasion gut, um die Bevölkerung von Crescent Cove zu übertölpeln.

• BESCHÜTZT DIE MENSCHHEIT: Setzt euch als Team aus sieben braven Bürgern von Crescent Cove zur Wehr – sucht eine Klasse aus, erkundet die Stadt auf der Suche nach nützlichen Hilfsmitteln und lasst euch nicht von den Clowns fangen.

• EIN BESCHAULICHES STÄDTCHEN: Crescent Cove ist eine einzigartige Arena für die 3v7 Kämpfe. Unterschiedliche Umgebungen, ein zufällig erstelltes Karten-Layout und eine Vielzahl an Möglichkeiten für beide Teams, die Umgebung zum eigenen Vorteil zu nutzen.

• DER HORROR ENTWICKELT SICH: Ein einzigartiger Mix aus Versteckspiel, PvPvE und dynamischen Aufgaben sorgt für unterschiedliche Verläufe und Ziele. Killer Klowns wird die beliebte Formel auf mehrere Arten weiterentwickeln.



Good Shepherd Entertainment freut sich, in Zusammenarbeit mit Teravision and MGM, Authentizität und Innovation in dieser aufregenden Neuinterpretation des Kult-Klassikers zu vereinen. Der Komponist des originellen Film Soundtracks, John Massari, ist auch bei dem Spiel für den Score verantwortlich und die Chiodo Brothers - die ursprünglichen Schöpfer des Films - sind als Executive Producer mit an Bord:



“Als wir zum ersten Mal hörten, dass jemand ein “Killer Klowns From Outer Space”-Spiel machen will, hatten wir alle dieselbe Reaktion: endlich! Aber nichts hätte uns auf die Erfahrung vorbereiten können, die die Teams von Good Shepherd Entertainment und Teravision geschaffen haben. Wir sind begeistert von der schieren Leidenschaft, die diese Leute für die Welt der Killer Klowns haben, und von der Sorgfalt, mit der sie vorgegangen sind, um sie auf überraschende neue Weise zum Leben zu erwecken. Wir wissen, dass unsere Fans begeistert sein werden, wenn sie zum ersten Mal in die übergroßen Schuhe der Klowns schlüpfen können... Denn wir sind”



Robert Marick, Executive Vice President Global Consumer Products and Experiences bei MGM, fügte hinzu:

“Wir sind hocherfreut, mit Good Shepherd und Teravision zusammenzuarbeiten, um diesen Horror-Klassiker in einem innovativen neuen Videospiel zum Leben zu erwecken. Nicht nur die eingefleischten Fans des Films werden von der Videospielumsetzung begeistert sein, sondern es wird den Kult-Klassiker auch einer neuen Generation von Killer-Klowns-Fans näher bringen”

Quelle: Good Shepherd Entertainment