Killer Frequency erscheint auch für Xbox

Team17 wird das Spiel Killer Frequency nicht nur für PC am 1. Juni 2023 veröffentlichen, sondern auch für Konsolen. Am gleichen Tag wird der Titel auch auf Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch digital erscheinen. Killer Frequency versetzt euch in die 80er Jahre, in denen ein Serienmörder sein Unwesen treibt.

Quelle: Team17