Keyboard-Tasten können bald auf Controller-Buttons gemappt werden

Bei Microsoft arbeitet man derzeit daran, dass die Tasten des Keyboards sich demnächst auf die Knöpfe des Xbox Controllers zuordnen lassen. Dieses Feature wird derzeit im Insider-Programm von Mitgliedern getestet. Aktuell funktioniert das allerdings nur mit dem Xbox Elite Wireless Controller Series 2 und dem Xbox Adaptive Controller.

Alpha users are getting a new 2308 update (2308.230720-2200) at 2:00 p.m. PT today. The #XboxInsider blog post linked below has more info, including what we're tracking, recent fixes, and a new feature: https://t.co/Hqm6Dtl9rj