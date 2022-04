Kerbal Space Program 2 stellt interstellares Reisen vor XBU MrHyde am Mo, 11.04.2022, 16:00 Uhr

Für die Fortsetzung Kerbal Space Program 2 plant Intercept Games die Einführung interstellarer Reisen, welche die Spieler in die unendlichen Weiten des Alls schicken und das in einem noch nie dagewesenen Ausmaß. In einem neuen Video spricht das Entwicklungsteam von Kerbal Space Program 2 mit Paul Gilster, dem Autor von Centauri Dreams, über die Konzepte und Philosophien, die sie bei der Entwicklung interstellarer Reisen zu Rate gezogen haben. Dieses Feature-Video enthält außerdem ausführliche Informationen über die brandneuen Reisesysteme, Details über verschiedene Antriebsmotoren und vieles mehr.

Quelle: Private Division