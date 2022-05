Kao the Kangaroo hüpft heute auf PC und Konsolen XBU TNT2808 am Fr, 27.05.2022, 15:00 Uhr

Das Beuteltier mit den Boxhandschuhen ist zurück: Ab sofort könnt ihr euch in Kao the Kangaroo in neue Abenteuer stürzen. Egal ob auf dem PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation oder Switch, euch erwartet jede Menge Spaß, wie der passende Launch-Trailer beweist.

Diese Features erwarten euch:

Schöne, diverse Welten, voll mit Geheimnissen

Fesselndes und spaßiges Gameplay für jedes Alter

Magische Handschuhe voller Kräfte

Kao selbst - ein feistes, mutiges Känguru

Eine fesselnde Story voller spannender Charaktere

Herausfordernde Kämpfe mit einzigartigen Bosskämpfen

Jede Menge Items zum Sammeln

Kao the Kangaroo erscheint physisch sowie digital für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam und im Epic Games Store am 27. Mai 2022 zum digitalen Preis von €29.99 und einem empfohlenen Preis im Handel von €34.99.

Quelle: Tate Multimedia S.A.