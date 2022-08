Kaichu: The Kaiju Dating Sim kommt Anfang September XBU MrHyde am Do, 18.08.2022, 14:00 Uhr

Bei der Kaichu: The Kaiju Dating Sim handelt es sich um eine Simulation von den Top Hat Studios und Entwickler Squiddershins. Wie jetzt bekannt wurde, wird der Titel am 7. September für Xbox One & Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und Nintendo Switch für unter zehn Euro veröffentlicht. Hier ist der passende Release Date Trailer dazu.

Quelle: Top Hat Studios, Inc.