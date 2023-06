JUMANJI: WILDE ABENTEUER erscheint noch dieses Jahr XBU MrHyde am Do, 08.06.2023, 17:00 Uhr

Bandai Namco Entertainment und Outright Games kündigen zusammen mit Sony Pictures Consumer Products JUMANJI: WILDE ABENTEUER an. In dem offiziell lizenzierten Videospiel, das in der Welt der neusten Jumanji-Filme spielt, können Spieler am 03. November 2023 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und Steam in das mysteriöse und gefährliche Land zurückkehren.



Offizielle Infos:



JUMANJI: WILDE ABENTEUER bietet Fans ein aufregendes Multiplayer-Abenteuer. Dr. Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin „Mouse“ Finbar und Professor Shelly Oberon kehren alle zurück und sind bereit, nach einem neuen Schatz zu suchen. Spieler*innen können in der riesigen Welt von Jumanji zusammenarbeiten und sich auf die Suche nach dem Juwel von Jumanji machen, um ihren Weg nach Hause zu finden.



Mit seinen weiten Arealen und gefährlichen Bossen ist JUMANJI: WILDE ABENTEUER ein ganz neuer Nachfolger zu Outright Games Titel JUMANJI: DAS VIDEOSPIEL. Das Spiel wird viermal so groß sein, mit einer weitläufigen Welt, die erkundet werden kann, bestehend aus unerforschten Dschungel, vergessenen Dörfern, eisigen Bergen und speziellen Gegenständen, die von Spielenden entdeckt werden können.



Die spielbaren, bunt zusammengewürfelten Charaktere haben alle verschiedene Persönlichkeiten und einzigartige Stärken sowie freischaltbare Kräfte und Fähigkeiten, die Spieler*innen nutzen können, um ihre Spielerfahrung zu personalisieren. Dabei können sie entweder allein auf Schatzsuche gehen oder im lokalen Mehrspielermodus insgesamt zu viert zusammenarbeiten. Mit kniffligen Puzzles und gefährlichen Gegnern, die sich allen entgegenstellen, die dem Dschungel entkommen wollen, ist JUMANJI: WILDE ABENTEUER ein abenteuerlicher Spaß für die ganze Familie.

Quelle: Bandai Namco Entertainment