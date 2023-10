Jujutsu Kaisen Cursed Clash erscheint Anfang Februar XBU MrHyde am Mo, 16.10.2023, 13:00 Uhr

Wie nun mitgeteilt wurde, erscheint Jujutsu Kaisen Cursed Clash am 02. Februar 2024 für Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC (via Steam). In JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH können Spielende in Zweier-Teams gegeneinander antreten und sich mit einer Vielzahl an mächtigen Tag-Team-Angriffen und -Kombos den Sieg erkämpfen. Verschiedene Charakter-Kombinationen bieten dabei einzigartige Synergien und Dynamiken. Indem Spielende Kämpfe bestreiten, erhöhen sie das Level des jeweiligen Charakters und schalten somit noch stärkere Angriffe frei.



JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH enthält einen Story-Modus, der auf der ersten Staffel des Anime und dem Film Jujutsu Kaisen 0 basiert. Zusätzlich können Spielende im Online-Koop- und Wettkampfmodus antreten und die Flüche der einzelnen Charaktere gegen andere Spielende weltweit ausprobieren. Außerdem wird das Spiel eine Vielzahl an Outfits für die spielbaren Charaktere bieten, die Spielende freischalten oder über DLCs erlangen können.

Quelle: Bandai Namco Entertainment Inc.