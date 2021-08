Jetzt gibt es Baseball in Minecraft XBU TNT2808 am Fr, 13.08.2021, 13:00 Uhr

Schließt euch einer Baseball-Mannschaft an und schnappt euch den Schläger: In der Erweiterung MLB Home Run Derby für Minecraft könnt ihr in einem neuen Minigame mit insgesamt 30 MLB-Mannschaften ein paar Bälle schlagen.

Habt ihr euer Lieblingsteam ausgesucht, könnt ihr eure Reflexe in den MLB-Stadien auf die Probe stellen. Richtig cool: Die wurden originalgetreu in Minecraft nachgebaut. Lust bekommen? Dann schaut mal im Minecraft-Marketplace vorbei!

Quelle: Microsoft