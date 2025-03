ISLANDERS: New Shores erscheint im Sommer für alle Plattformen XBU ringdrossel am Mi, 05.03.2025, 10:00 Uhr

Coatsink hat die Fortsetzung ihres minimalistischen Strategie-Städtebauspiels angekündigt. ISLANDERS: New Shores wird im Sommer 2025 für Xbox Series erscheinen und baut auf den erfolgreichen Grundlagen des Originals auf.

Der Ankündigungstrailer zeigt, wie New Shores die entspannte Atmosphäre und die gestraffte Strategie des Vorgängers beibehält, während es gleichzeitig mit neuen Mechaniken, Modi und Features aufwartet. Das Spiel lädt euch in eine Welt voller kreativer Ruhe ein, die sowohl langjährige Fans als auch Neulinge willkommen heißt.

In New Shores erhaltet ihr eine Reihe wunderschöner Inseln zum Bebauen. Jedes Level beginnt mit einem Inventar an Gebäuden, die ihr strategisch platzieren müsst, um möglichst viele Punkte zu sammeln und weitere Strukturen freizuschalten. Die Komplexität typischer Städtebauer wird hier auf ein minimalistisches, aber dennoch forderndes Strategieerlebnis reduziert.

Eine wichtige Neuerung sind die "Boons" - einmalige Power-ups, die ihr in jedem Level durch Punktesammeln freischaltet. Diese Verstärkungen werden besonders in schwierigeren Levels unverzichtbar und können zum Beispiel Gebäude in eurem Inventar duplizieren oder bereits gebaute Strukturen ersetzen.

Zu den weiteren Highlights gehören ein neuer Sandbox-Modus, neue Gebäudetypen, fortgeschrittene Punktesysteme und einzigartige Inseleigenschaften. Mit dem Fotomodus mit Filtern und drehbarer Kamera könnt ihr eure Kreationen auf den atemberaubenden Landschaften festhalten. Für Streamer gibt es zudem eine Twitch-Integration, die es Zuschauern ermöglicht, über Entscheidungen abzustimmen.

Features im Überblick:

Zwei Modi: Highscore und Sandbox mit separaten Speicherständen

44 einzigartige Gebäudetypen und 7 beeindruckende Inseleigenschaften

50 dynamische Inselgeneratoren für endlose Vielfalt

Fotomodus mit Filtern und drehbarer Kamera

75 Minuten originelle, immersive Musik

Boons: neue einmalige Power-ups für strategisches Gameplay

Fortgeschrittene Punktesysteme, die clevere Taktiken belohnen

Twitch-Integration für ein interaktives Streaming-Erlebnis

