Insurmountable soll für Xbox One X/S erscheinen XBU MrHyde am Mi, 24.03.2021, 15:00 Uhr

Die Next-Gen Xbox Konsolen sollen - vermutlich im Laufe des Jahres - mit dem Adventure Insurmountable versorgt werden, welches zunächst am 29. April auf PC via Steam erscheinen wird. Der Normalpreis wird bei 19,99 Euro liegen. Hier sind ein kurzes Video und weitere Infos für euch:



Die todbringenden Berge in „Insurmountable“ stellen Spieler vor umfassende Herausforderungen. Um einen Run erfolgreich abzuschließen, müssen insgesamt drei Berge bezwungen werden, wobei der Schwierigkeitsgrad von Berg zu Berg und erfolgreichem Run zu erfolgreichem Run von „Normal“ bis „Hard“ zu „Insurmountable“ steigt. Im höchsten Schwierigkeitsgrad verzeiht „Insurmountable“ nicht den kleinsten Fehler, aber auch schon vorher können falsche Entscheidungen eine Kettenreaktion auslösen, die das Ende des jeweiligen Runs bedeutet und dann heißt es für den Spieler zurück zum ersten Berg. Dank der prozedural generierten Berge gleicht jedoch kein Aufstieg dem Vorherigen.



Durch das dynamische und sich ständig ändernde Wetter, unterschiedliche Terrains und den Tag-Nacht-Zyklus lauern an jeder Ecke neue Gefahren. Sei es der Sauerstoff- oder Energiemangel, die schwindende mentale Gesundheit, die eiskalten Winde oder attackierende Wildtieren - in „Insurmountable“ müssen Spieler jede Option strategisch durchdenken, um ihr Überleben zu gewährleisten, überlebensnotwendigen Loot zu finden und den Berg letztendlich zu bezwingen. Die textbasierten Events stellen Spieler dabei vor echte Konsequenzen, denn auch hier gibt es keinen zweiten Versuch. Für verschiedene taktische Ansätze sorgen drei individuelle Charaktere mit unterschiedlichen Skillsystemen und Spezialfähigkeiten. Über das Scoreboard kann jeder seine erfolgreichsten Runs einsehen und sich mit seinen Freunden, um den Titel des besten virtuellen Bergsteigers batteln.

Quelle: ByteRockers' Games