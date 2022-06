Industria nimmt euch ab sofort auf eine surreale Reise mit XBU TNT2808 am So, 12.06.2022, 12:45 Uhr

Normalerweise bieten surreale, storyorientierte Spiele wie Industria Horrorelemente. Gut, die scheinen auch vorhanden zu sein, aber das Spiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S wird als First-Person Shooter beworben. Euch verschlägt es in ein alternatives Berlin im Jahre 1989, am Abend des Mauerfalls.

Ihr schlüpft in die Rolle von Nora, einer Wissenschaftlerin, die einen Freund und Liebhaber sucht und dabei in eine parallele Dimension gerät, in die Stadt Hakavik. Mit vier Feuerwaffen und Nahkampfangriffen müsst ihr es mit mechanischen Monstern aufnehmen, mit eueren Ressourcen sorgenvoll umgehen und lange genug überleben, um das Mysterium des Spieles aufzuklären.

Quelle: Thunderful