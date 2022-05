Indonesien-Update für art of rally angekündigt XBU MrHyde am Mo, 16.05.2022, 19:00 Uhr

Der kanadische Indie-Entwickler Funselektor hat angekündigt, dass es diesen Sommer ein großes, kostenloses Update für den Rennspiel-Hit art of rally geben wird. Das “Indonesien-Update” wird das fünfte große Inhaltsupdate seit dem Spiel-Launch in 2020 und bringt sechs neue Kurse sowie ein Areal, das es frei zu erkunden gilt. Das Update wird für alle Versionen des Spiels erscheinen (PS5, PS4, Switch, Xbox Series X/S, Xbox One und PC).

Quelle: Funselektor Labs Inc.