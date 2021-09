In Shadows of Kurgansk wartet ab sofort der Wahnsinn XBU TNT2808 am Do, 23.09.2021, 18:30 Uhr

Unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S könnt ihr ab sofort das experimentelle Survival-Horrorspiel Shadows of Kurgansk erleben. Bei dem Spiel handelt es sich um ein Remaster mit verbesserter Grafik, Benutzeroberfläche und weiteren Optimierungen.

Shadows of Kurgansk versetzt die Spieler in eine dunkle und feindselige Umgebung, die einfach "The Zone" genannt wird, und stellt sie vor die Herausforderung, lebend und mit intaktem Verstand aus diesem gespenstischen Gebiet zu entkommen. Wilde Bestien, Zombies, Mutanten und ein paar überlebende Menschen streifen durch die Ruinen der Zivilisation, während die Spieler Pilze und Beeren sammeln, Tiere jagen, Waffen und Ausrüstung herstellen, Gebäude errichten und in geheime Regierungsbunker einbrechen. Während man sich in Sicherheit bringen muss, wird es zu einer ziemlichen Herausforderung, nicht dem Wahnsinn zu verfallen, da die Anomalien der Zone dem menschlichen Verstand Streiche spielen. Shadows of Kurgansk umfasst zwei Story-Kampagnen, in denen es darum geht, die Geheimnisse der Zone zu lüften, während der Abenteuer- und der Survival-Modus es den Spielern ermöglichen, die Zone frei zu erkunden und zu improvisieren.

Alle Konsolenversionen von Shadows of Kurgansk bieten eine Bildrate von 60 FPS, und Spieler von PlayStation 4 Pro, Xbox One X, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhalten zusätzlich 4K-Auflösung. Das Spiel wird als Premium-Titel ausschließlich digital vertrieben. Sowohl das Originalspiel Shadows of Kurgansk als auch das Remaster für die Konsole wurden von Yadon Studio mit Unterstützung von Gaijin Entertainment im Rahmen von Gaijins Förderprogramm für Nachwuchs-Gamedeveloper entwickelt.

Quelle: Gaijin Entertainment