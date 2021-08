In Real Heroes: Firefighter HD werdet ihr zum Feuerwehrmann XBU TNT2808 am Fr, 27.08.2021, 16:15 Uhr

Ihr wolltet schon immer mal Feuer bekämpfen, es war euch aber zu gefährlich? Dann könnte Real Heroes: Firefighter HD auf der Xbox One etwas für euch sein, erscheinen soll es demnächst. Das soll mit Auflösungen von bis zu 4K daherkommen und verspricht Herausforderungen und meterhohe Infernos.

Ihr kämpft in Egoperspektive gegen Feuer an und rettet Menschenleben. Als frischer abgeschlossener Kadett beginnt ihr eure Reise in der Feuerwehr von Los Angeles. Ihr müsst dann fortan alle Werkzeuge und Tricks lernen, um euern Job gut zu erledigen.

Die Features:

Realtische Feuertechnologie, die lebendige und gefährlich daherkommt

Bis zu 4K-Auflösungen - erstmals im Spiel

Karrieremodus mit mehr als neun Leveln und Umgebungen

Echte Werkzeuge, beispielsweise Löschschläuche, Äxte, hydraulische Rettungswerkzeuge und mehr

All-Star Hollywoodsprecher, inklusive James Marsters (Buffy: The Vampire Slayer), Jack McGee (Rescue Me), Michael Jace (The Shield), Jamie Kennedy (Ghost Whisperer), and Jenette Goldstein (Aliens)

Quelle: Ziggurat Interactive