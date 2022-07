In Bravery & Greed gibt es noch in 2022 was auf die Mütze XBU MrHyde am Fr, 15.07.2022, 10:00 Uhr

Der Dungeon Brawler Bravery & Greed soll noch in diesem Jahr digital für Xbox One, PC, Nintendo Switch und PlayStation 4 erscheinen. Veröffentlicht wird das Spiel von Team17 in Zusammenarbeit mit Rekka Games. Mit bis zu vier Spielern wird man mit- und gegeneinander antreten können. Hier sind erste Eindrücke im Video für euch:

Quelle: Team17 Digital Ltd