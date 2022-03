Imp of the Sun ist ab sofort verfügbar XBU MrHyde am Do, 24.03.2022, 16:45 Uhr

Der Publisher Fireshine Games (ehemals Sold Out Games) und Entwickler Sunwolf Entertainment geben bekannt, dass der 2D-Action-Hüpfer Imp of the Sun ab sofort erhältlich ist. Imp of the Sun von Entwickler Sunwolf Entertainment und Publisher Fireshine Games (ehemals Sold Out Games) ist ein non-linearer 2D-Action-Platformer, der in einer liebevoll von Hand gezeichneten und durch peruanische Kultur inspirierten Welt angesiedelt ist. Spieler erkunden die vier Ecken des Reiches als Nin, einem Kobold, der aus dem letzten Funken der Sonne erschaffen wurde. Ihm wird die schwere Bürde auferlegt, die Kraft der Sonne wiederherzustellen und so die Welt vor der drohenden Finsternis zu bewahren.



Von den hellen Gipfeln der Anden bis hin zum dichten Dschungel des Amazonas, erkunden Spieler das Reich der Sonne und stellen ihr Geschick unter Beweis. Das Gameplay ist auf höchste Präzision, flüssige Bewegungen und rasante, Kombo-basierte Kämpfe ausgelegt. Durch das Entdecken und Erlernen neuer Fähigkeiten, können Spieler die Vier Hüter in beliebiger Reihenfolge herausfordern. Imp of the Sun wird dabei untermalt von einem eindringlichen peruanischen Soundtrack und einem eindrucksvollen Grafikstil.

Quelle: Fireshine Games