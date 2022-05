Im Sommer gibt es LEGO BRAWLS für die Xbox XBU MrHyde am Do, 12.05.2022, 18:00 Uhr

BANDAI NAMCO Europe taucht gemeinsam mit Entwickler Red Games Co. in das LEGO-Universum ein und kündigt LEGO BRAWLS an, ein familienfreundlicher Brawler für Konsolen. Das leichtherzige Spiel ist das erste seiner Art und gibt Spielerinnen und Spielern als Multiplayer-Brawler die Kontrolle über individualisierbare Mini-Figuren in von ikonischen LEGO-Sets inspirierten Leveln. LEGO BRAWLS wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Xbox One und Nintendo Switch im Spätsommer 2022 erscheinen.



In klassischer LEGO-Manier bietet LEGO BRAWLS Spielerinnen und Spielern eine große Auswahl an Möglichkeiten offizielle LEGO-Bauteile miteinander zu kombinieren, um ihre eigenen Brawler-Mini-Figuren zu kreieren – dazu zählen auch auf den eigenen Spielstil und Präferenzen zugeschnittene Load-Outs und Power-Ups. So können Spielerinnen und Spieler mit nahezu allem gegeneinander antreten, angefangen von Baguettes und Kuchen-Kanonen bis hin zu Boomboxen und Raketen-Fäusten. Durch die Vielzahl an Multiplayer-Modi, einzigartigen Herausforderungen und Bedingungen für den Sieg kann jedes Familienmitglied in den kompetitiven Steinchen-Spaß einsteigen.



Spielerinnen und Spieler können darum kämpfen vor Familie und Freunden mit ihren Fähigkeiten angeben zu dürfen oder sie versuchen sich an weltweitem Ruhm, indem sie sich an die Spitze der Online-Leader-Boards kämpfen. Auf Xbox und Nintendo Switch können dabei bis zu acht Spielerinnen und Spieler im lokalen Multiplayer gegeneinander antreten, auf PlayStation sind es bis zu vier gleichzeitig. Online-Modi erlauben Matches mit bis zu acht Spielerinnen und Spielern sowie Koop-Duelle mit Teams aus zwei bis vier Spielerinnen und Spielern. Mit der Vielzahl an beliebten LEGO-Designs und Sets, die als Hintergründe zur Verfügung stehen, ist LEGO BRAWLS ein Team-Brawler für LEGO-Fans allen Alters.

Quelle: BandaiNamco