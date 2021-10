Im Albträume-Cup winken kosmetische Fortnite-Gegenstände

Ab morgen früh findet im Battle Royale der Albträume-Cup statt, das erste PvE-Turnier in Fortnite. Mit bis zu drei Freunden könnt ihr gemeinsam vom 23. Oktober, 7 Uhr bis 24. Oktober, 19 Uhr in fünf Hordenansturm-Matches antreten, um Punkte und somit Loot zu sammeln.

Im Fortnite: Albträume-Cup ist die Teamauffüllung nicht verfügbar, sodass ein Antritt mit einem kompletten Team empfohlen wird. Kontrahenten, die mit ihrer Leistung nicht zufrieden waren oder einfach mehr Punkte sammeln wollen, können jederzeit mit einer anderen Teamzusammenstellung antreten, die dann separat auf der Bestenliste aufgeführt wird. Preise können allerdings nur einmal gewonnen werden.

Folgende Punktewerte müssen überschritten werden, um die dazugehörigen Preise zu gewinnen:

Ladebildschirm: 500 Punkte

Spraymotiv "Auf Rache aus": 1.000 Punkte

Emoticon "Gut Gespukt": 2.000 Punkte

Nachdem in der "Monsterjägerin"-Auftragsreihe Raumfahrerin Ariana Grande bei der Jagd auf fiese Monster unterstützt werden konnte, ist es nun möglich selbst in ihre Haut zu schlüpfen und auf Monsterhatz zu gehen. Alle, die das Outfit besitzen und ihre Auftragsreihe vor dem Ende von Fortnite: Albträume (endet am 02. November) abschließen, erhalten ihren Stil Captain A. Grande (Der Stil wird für alle, die das Outfit besitzen, am Ende von Kapitel 2 – Saison 8 freigeschaltet.)

Quelle: Epic Games