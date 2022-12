Hyper Shapes erscheint Ende Januar XBU MrHyde am Do, 29.12.2022, 12:20 Uhr

Ein minimalistisch erscheinendes Spiel namens Hyper Shapes wurde angekündigt, dabei soll es aber dennoch hart zu meistern sein. Der Titel soll am für Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Steam, Playstation 4 und Playstation 5 digital zur Verfügung stehen.



Der Announcement Trailer zeigt, um was es bei dem Physik-Actionspiel gehen wird.

Quelle: JanduSoft