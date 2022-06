Humankind kommt auch für Konsolen XBU TNT2808 am Fr, 10.06.2022, 14:30 Uhr

Auf dem PC kann man Humankind schon spielen, auf der PlayStation, Xbox One und Xbox Series X/S auch bald! Der 04. November sollte von Strategiespielfans direkt mal vorgemerkt werden.

Humankind kommt auf Xbox und PlayStation, Vorbestellungen ab sofort möglich

Wir freuen uns sehr, das Spiel einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, und wir hoffen, dass die Konsolenspieler es lieben werden, die uralte Frage beantworten zu können: Wie weit wirst du HUMANKIND treiben?

Die Konsolenversionen werden von Aspyr Studio entwickelt:

"Als große Fans von Humankind sind wir begeistert, mit Sega und Amplitude zusammenzuarbeiten, um dieses fantastische Spiel einem neuen Publikum zugänglich zu machen", sagt Michael Blair, Senior Director of Business Development. "Mit unserer Erfahrung in diesem Bereich wissen wir, dass wir in der Lage sein werden, ein tiefgründiges Strategieerlebnis zu liefern, das auf Konsolen wirklich glänzt."

Spieler können HUMANKIND hier vorbestellen oder sich den Trailer hier ansehen. Es erscheint am 4. November auf einer Konsole in eurer Nähe.

Quelle: SEGA