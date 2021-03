Hotel-Simulation Hotel Life – A Resort Simulator angekündigt XBU FloNÄ am So, 28.03.2021, 19:15 Uhr

Am 26. August erscheint das Hotel-Simulatorspiel Hotel Life – A Resort Simulator auch für die Xbox Series X|S und die Xbox One. Das haben Nacon und RingZero Game Studio angekündigt. Hotel Life – A Resort Simulator ist in einer idyllischen Umgebung angesiedelt, in der Spieler das attraktivste Hotel bauen und betreiben müssen, während sie dafür sorgen, dass die Zufriedenheit der Gäste stets im Vordergrund steht.

Als Hotelmanager müssen die Spieler eine Vielzahl von Entscheidungen treffen. Angefangen vom Platzieren des Gebäudes, über die Einrichtung der Zimmer bis hin zu einer ansprechenden Auswahl an Aktivitäten in der Umgebung. Sofern es das Budget erlaubt, können sogar zusätzliche Bungalows, ein Pool oder ein Spa-Bereich gebaut werden, um den Besuchern das gewisse Extra zu bieten. Die Entscheidung liegt ganz beim Spieler, wie attraktiv das eigene Resort werden soll.

In Hotel Life geht es aber um mehr als nur das Verwalten des Hotels. Die Spieler müssen die Zimmer reinigen, Mahlzeiten zubereiten und neue Besucher vom Flughafen abholen. Dabei ist jeder Neuankömmling individuell und hat seine eigenen Bedürfnisse, sodass Spieler akribisch und genau arbeiten müssen, um die besten Bewertungen und Ergebnisse zu erzielen.

Um den Überblick zu behalten, können zudem eine Reihe von Mitarbeitern eingestellt werden. Rezeptionisten, Barkeeper und weiteres Personal unterstützen den Spieler tatkräftig, um das beste Erlebnis für die Besucher zu ermöglichen.

Weiterhin gibt es einen Karriere-Modus, der den Spielern geskriptete Missionen und Ereignisse bietet, die mit der Zeit immer anspruchsvoller werden. Eine weitere Besonderheit ist der Wartemodus in dem Spieler einen freien Tag genießen und das Hotel und die Umgebung ohne Stress und Trubel betrachten können.

Hotel Life – A Resort Simulator ist ein Hotel-Simulator, der Spieler hinter die Kulissen eines idyllischen Urlaubsziels führt. Dabei müssen sie sich um die täglichen Abläufe des Hotels kümmern, sein Ansehen steigern und die Gäste vom Ein- bis Auschecken bestens betreuen sowie mit zahlreichen Aktivitäten unterhalten.

Quelle: NACON