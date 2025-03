Horrosim Autopsy Simulator bringt medizinische Autopsien auf Xbox

Der medizinisch akkurate Horror-Simulator Autopsy Simulator von Team17 und Woodland Games erscheint am 3. April für Xbox und PS5. In diesem Erstperson-Erlebnis schlüpft ihr in die Rolle eines Pathologen und untersucht anatomisch korrekte Leichen, um die jeweilige Todesursache zu ermitteln.

Für maximale Authentizität wurden die Fallakten in Zusammenarbeit mit echten Gerichtsmedizinern erstellt. Spieler können eine Vielzahl medizinisch korrekter Werkzeuge und Verfahren nutzen, die von einem praktizierenden Pathologen zertifiziert wurden, um die Geheimnisse hinter jedem Todesfall zu enthüllen.

Der Titel enthält zusätzlich Autopsy Simulator: Dead Memories - eine eigenständige, narrative psychologische Horrorerfahrung im New Orleans der 1990er Jahre. Diese Geschichte folgt Jack, einem Pathologen mittleren Alters, dessen Leben nach einer persönlichen Tragödie eine düstere Wendung genommen hat. Während Jack seine inneren Dämonen bekämpft, führt er eine Reihe medizinisch akkurater Autopsien durch.

Autopsy Simulator bietet:

Anatomisch detailgetreue Leichen und medizinisch zertifizierte Autopsie-Verfahren

Realistische True-Crime-Szenarien basierend auf Fallakten echter Pathologen

Eigenständigen Story-Modus mit Simulations-Gameplay

Freies Spiel im "Nur-Autopsie"-Modus mit einzigartigen Szenarien

Für mutige Untersucher mit starken Nerven steht ab sofort ein neuer, äußerst detaillierter Trailer bereit.

Autopsy Simulator erscheint am 3. April für Xbox Series und PS5