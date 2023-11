Horrormärchen Little Goody Two Shoes erhältlich XBU MrHyde am Do, 02.11.2023, 15:45 Uhr

Square Enix Collective veröffentlichte nun Little Goody Two Shoes, ein geheimnisvolles und wendungsreiches Horrormärchen-Abenteuer im Anime-Stil. Der Story-fokussierte Titel wird von AstralShift entwickelt, einem unabhängigen Entwicklerteam in Portugal, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, kinoreife Spielerlebnisse mit spannenden Geschichten und mitreißenden Soundtracks zu schaffen.



Little Goody Two Shoes spielt in der handgemalten Märchenkulisse des frommen Dorfs Kieferberg. Doch hier gibt es mehr zu entdecken, als es am Anfang den Anschein hat. Denn während das Dorf auf dem ersten Blick normal erscheint, muss man sich um mehrere Aspekte von Elises Leben im Dorf kümmern, um zu überleben.



Tagsüber müssen Spieler*innen Elises Beziehungen mit anderen Dörflern pflegen und in lustigen Minispielen ihren Lebensunterhalt verdienen. Aber sobald der Mond am Himmel steht, muss Elise mit Nahrung versorgt und ihr Verstand geschützt werden, wenn sie auf ihrem Weg in den Wald tödlichen Gegnern begegnet. Alle Entscheidungen und Aktionen führen zu einem von 10 Enden, die es zu entdecken gilt.



Little Goody Two Shoes ist visuell von Spielen und Animes der 90er inspiriert, was Spieler*innen in eine wunderschöne Welt voller Nostalgie und Sehenswürdigkeiten eintauchen lässt.



Little Goody Two Shoes ist ab sofort erhältlich und kann zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 19,99 Euro auf PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch sowie auf PC (Steam) erworben werden.

Quelle: Square Enix Ltd.