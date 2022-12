Horror-Survivalspiel Holstin angekündigt

Der polnische Entwickler und Publisher Sonka hat das psychologische Horror-Survivalspiel Holstin für PC und Konsole angekündigt. Holstin spielt in den 90er Jahren in einem unheimlichen, abgelegenen Ort am See in Polen, der langsam von einer unheimlichen Präsenz durchdrungen wurde. Das Spiel wird auf Englisch und Polnisch vertont sein.



Ein enger Kollege von dir kam hierher, um für eine Zeitungsgeschichte zu recherchieren. Doch nach einer Reihe unverständlicher und verstörender Nachrichten brach der Kontakt zu ihm ab. Jetzt musst du dich selbst an diesen furchteinflößenden Ort wagen, um herauszufinden, was hier vor sich geht und was mit deinem Freund passiert ist.



Das Spiel ist stark inspiriert von Reihen wie Resident Evil und Silent Hill und soll eine düsterere Twin-Peaks-Atmosphäre vermitteln.

Quelle: Sonka