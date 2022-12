Hogwarts Legacy wird für LastGen-Konsolen verschoben XBU ringdrossel am Mi, 14.12.2022, 10:15 Uhr

Die Jungs von Avalanche haben angebgen, dass die LastGen-Version des Spiels Hogwarts Legacy nicht wie geplant veröffentlicht wird. Stattdessen wird diese Version für Xbox One und PS4 am 04.03.23 auf den Markt gebracht. Die derzeitigen Konsolen, also die Xbox Series und PS5, sind davon allerdings nicht betroffen.

Quelle: Avalanche