Hitman 3: Season of Pride gestartet XBU MrHyde am Di, 11.05.2021, 15:15 Uhr

Seit gestern ist die Hitman 3: Season of Pride auf allen Plattformen verfügbar und bringt bis zum 13. Juni jede Menge neue Inhalte. Der zweite Akt des Seven Deadly Sins DLCs startet heute mit einem neuen "Elusive Target" in Mendoza und es gibt mehr für euch. Hier ist das Roadmap-Video dazu:

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Square Enix