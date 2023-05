Hier ist der Street Fighter Launch-Trailer XBU MrHyde am Di, 30.05.2023, 19:00 Uhr

Jetzt wurde der offizielle Street Fighter 6 Launch-Trailer veröffentlicht, in dem kein Geringerer als Rap-Legende Lil Wayne zu sehen ist. Der Trailer fängt die Begeisterung und Energie ein, die beim Spielen des Titels mit Freunden, Familie und anderen Konkurrenten aus aller Welt entsteht. Der Trailer zeigt Lil Wayne, wie er seinen Mut auf der Straße unter Beweis stellt, zusammen mit zahlreichen Bildern des Street Fighter-Franchises, aus verschiedensten popkulturellen Bereichen.



Lil Wayne hat schon lange eine enge Bindung zur Street Fighter-Reihe und sagte Folgendes über die bevorstehende Veröffentlichung des Spiels: „Ich bin ein Street Fighter OG und spiele seit den Street Fighter™ II-Tagen. Also schließt sich für mich der Kreis, wenn ich zur Veröffentlichung von Street Fighter 6 mit dem Franchise zusammenarbeite.“



Nomadic Agency zeichnet sich für den Launch-Trailer von Street Fighter 6 verantwortlich. Die digitale Kreativagentur wird von Chief Creative Officer Tim Washburn und Präsidentin Dawn Bates geleitet. Der Creative Director für den Trailer ist Lucas McClain, der Senior Art Director ist Jonathan Marques und die Senior Producerin ist Andrea Abbott. Emma Brill fungiert als Account Director, Lindsay Curtis als Senior Copywriter und Jaclyn Blanchette als Projektmanagerin.



Joyrider ist die Produktionsfirma hinter dem Street Fighter 6 Launch-Trailer, der unter der Regie von Jonathan Irwin entstand und von Spencer Friend produziert wurde. Nikita Kuzmenko fungierte als Director of Photography und Alex Gregory ist der Colorist hinter dem Spot. Nigel Heath und Jamie Allen waren die Toningenieure, die den Trailer abgemischt haben, der von Jonathan Irwin, Ray Stevens und Alec Gordon geschnitten wurde - die drei haben auch die VFX für den Trailer zusammen mit Alfie Hale und Russell Boyd erstellt. Sherri Korhonen ist die Produktionsdesignerin, Hunter McHugh ist der Casting Director, und die Musikmischung und das Design wurden von Jingle Punks übernommen.

Quelle: Capcom