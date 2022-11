Hier ist der SIGNALIS Launch Trailer XBU MrHyde am Mi, 02.11.2022, 12:15 Uhr

Das Horror-Spiel SIGNALIS ist seit wenigen Tagen auch für die Xbox Konsole digital erhältlich. Der Titel von Humble Games und rose-engine kostet 19,99 Euro hier im Microsoft Store. Wir haben noch weitere Infos und den Trailer zum Launch für euch parat:



SIGNALIS ist ein klassisches Survival-Horror-Abenteuer, das in einer dystopischen Zukunft spielt, in der die Menschheit ein dunkles Geheimnis gelüftet hat. Löse ein kosmisches Rätsel, entkomme furchterregenden Kreaturen und erkunde eine Regierungseinrichtung im Weltall. Du schlüpfst dabei in die Rolle von Elster, einer Replika-Technikerin, die auf der Suche nach ihren verlorenen Träumen ist.



Die Story von SIGNALIS beginnt, als Elster in einem Schiffswrack aus der Kryostasis erwacht. Gestrandet auf einem eisigen Planeten, begibt sie sich auf eine Reise in unbekannte Tiefen.

Quelle: Humble Games