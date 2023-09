Hier ist der Launch-Trailer zu Warstride Challenges XBU MrHyde am Mo, 11.09.2023, 14:20 Uhr

Warstride Challenges wurde jetzt von Focus Entertainment und Dream Powered Games auf Xbox Series Konsolen, den PC und PS5 veröffentlicht. Der schnelle Shooter stellt sich im folgenden Launch-Trailer vor.



RENNT SCHNELLER ALS DIE ZEIT

In höllischen Herausforderungen schnetzelt ihr euch in Lichtgeschwindigkeit durch die Dämonenhorden und zerlegt sie mit mächtigen Fertigkeiten und Waffen. Verlangsamt die Zeit, um unmögliche Headshots zu verteilen. Macht von Bunny Hopping Gebrauch, um schneller zu werden und schliddert um die Ecken, um eure Gegner in ihre Einzelteile zu zerlegen!



WERDET DER FPS MEISTER

Einfach zu lernen, hart zu meistern! Sterbt und probiert es noch einmal auf eurer Jagd nach dem Highscore. Werdet zum größten Dämonenjäger aller Zeiten und meistert jede Herausforderung auf eurem Weg. Ganz egal, ob ihr schon ein eSport-Pro Spieler seid oder erst lernen wollt, wie man ein echter FPS Meister wird.



ERSCHAFFT, TEILT, MESST EUCH

Jeder kann eine breite Auswahl an Levels Spielen, welche die Steam Community erstellt hat. Jeder kann dann auch die Gegner und Herausforderungen wählen, die es zu meistern gilt - so können innerhalb kürzester Zeit komplexe Herausforderungen geschaffen werden, welche auf allen Plattformen geteilt werden können. Und messen kann man sich in einem asynchronen Modus ebenso - also lasst eurer Kreativität freien Lauf!

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: Focus Entertainment