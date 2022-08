Hier ist der Cult of the Lamb Launch Trailer XBU MrHyde am Fr, 12.08.2022, 17:00 Uhr

Unschuldig wie ein kleines Lämmchen? Das ist Cult of the Lamb auf gar keinen Fall, denn in dem neuen Titel geht es ordentlich zur Sache. Schart eure Anhänger um euch und entwickelt einen neuen Kult. Hier geht es zum Spiel im Microsoft Store und natürlich haben wir auch den offiziellen Lamm-Launch Trailer für euch:

Quelle: Devolver Digital