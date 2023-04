Hidden Through Time 2: Myths & Magic angekündigt XBU MrHyde am Mo, 17.04.2023, 17:05 Uhr

Das beliebte Wimmelbild-Videospiel Hidden Through Time bekommt einen Nachfolger. Noch in diesem Jahr soll es für Xbox Konsolen, PC, PlayStation oder mobile Geräte soweit sein. Hier ist der offizielle Ankündigungstrailer für Hidden Through Time 2: Myths & Magic.

Quelle: Rogueside