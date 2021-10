Hell Let Loose jetzt für Xbox Series erhältlich XBU MrHyde am Di, 05.10.2021, 16:30 Uhr

Auf den Xbox Series X|S Konsolen ist nun die Hölle los. Hell Let Loose schickt euch zurück in den zweiten Weltkrieg und der offizielle Launch-Trailer dürfte viele Shooter-Veteranen an bekannte Titel großer Reihen erinnern. Das Studio Black Matter hat zwei Modi mit Offensive und Warfare entwickelt, vierzehn unterschiedliche Rollen werden bei den Schlachten einsetzbar sein.

Quelle: Team17