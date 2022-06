Hazel Sky für Xbox One bestätigt XBU ringdrossel am Di, 21.06.2022, 09:15 Uhr

Die Neon Doctrine gibt an, dass der Titel Hazel Sky im Juli seinen Weg auf die Xbox One finden wird. Das Spiel stammt aus dem Coffee Addict Game Studio und erzählt die Story eines jungen Machnisten, der sich seiner Bestimmung stellt. Wir haben euch den passenden Release Date Trailer hier in die News eingebaut.

Hazel Sky erscheint am 20.7.22 für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und PC

Quelle: Neon Doctrine