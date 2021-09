Harvest Days jetzt auf Kickstarter XBU MrHyde am Do, 02.09.2021, 11:00 Uhr

Ihr könnt ab sofort die Kickstarter-Kampagne von Harvest Days unterstützen. Die Vollversion von Harvest Days soll Ende 2022 auf PC und Konsole erscheinen, die Early Access PC-Version ist für das 2. Quartal 2022 geplant. Harvest Days wird vollständig in dreizehn Sprachen lokalisiert. Der Harvest Days-Kickstarter ist jetzt live und es gibt eine begrenzte Anzahl an vergünstigten Early-Bird-Plätzen für diejenigen, die sich vorab ihren eigenen Bauernhof sichern wollen. Weitere Infos:



In Harvest Days lässt du das Chaos der Stadt und deine Alltagssorgen hinter dir. Spielen, genießen, entspannen ist die Devise! Kümmere dich um deine Felder und deine Ernte, reite auf Pferden durch die Wildnis, lehne dich mit den freundlichen Stadtbewohnern zurück und fische unten am Fluss nach deinem Abendessen. Lasse es ruhig angehen und beobachte, wie sich dein Hof langsam entwickelt. Arbeite fleißig, verdiene Geld und investiere aktiv in Werkzeuge, Fahrzeuge und Upgrades, um dein eigenes kleines Stück vom Paradies zu schaffen.



Alle Unterstützer, die 20 € oder mehr auf Kickstarter beisteuern, erhalten ein Exemplar von Harvest Days, sobald es in den Early Access geht (wenn du dich für eine Steam-Version entscheidest), oder eine verfügbare Konsolenversion deiner Wahl zum Release. Unterstützer erhalten außerdem ein Paket mit Kickstarter-exklusiven Goodies, darunter ein digitales HD-Wallpaper-Paket, eine Erwähnung im Buch "Friends Of The Village" im Spiel sowie alle Belohnungen, die durch Stretch Goals freigeschaltet wurden.

Zu den möglichen Stretch Goals gehören ein Dorfmuseum im Spiel, eine Reihe neuer Minispiele, ein Fotomodus (perfekt für alle, die ihre Bemühungen mit der Welt teilen möchten), eine neue Art von Haustier - Papageien - und vieles mehr. Die vollständige Liste findet ihr auf der Kickstarter-Seite.



Für die größeren Unterstützerpakete gibt es zusätzliche Belohnungen, darunter exklusive Charakter-Skins, Soundtracks, eine Position im Abspann und sogar zusätzliche Steam-Keys für Farmer's Dynasty und Lumberjack's Dynasty. Unterstützer, die sich für das Founders Pack oder ein höheres Paket entscheiden, werden außerdem mit einer Statue im Spiel geehrt, deren Aussehen und Pose sie selbst bestimmen können, sowie mit einer Plakette, die alle zukünftigen Spieler von Harvest Days lesen können.

Quelle: Toplitz Productions