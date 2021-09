Happy's Humble Burger Farm erscheint noch in 2021 XBU MrHyde am Mo, 27.09.2021, 14:15 Uhr

Das Scythe Dev Team arbeitet derzeit am Kochspiel Happy's Humble Burger Farm, welches nach Fertigstellung vom Publisher tinyBuild auf Xbox Series X|S sowie auf Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 und via Steam veröffentlicht werden soll. Das Spiel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Hier gibt es einen kurzen, schmackhaften Trailer für euch:

Quelle: tinyBuild