Handgezeichnetes Greak: Memories of Azur startet im August XBU TNT2808 am Fr, 11.06.2021, 13:30 Uhr

Spiele, die auf eine handgezeichnete Grafik setzen, haben immer eine gewisse Magie. So auch Greak: Memories of Azur. Das Next-Gen Adventure erscheint schon bald für die Xbox Series X/S, die PlayStation 5 und die Nintendo Switch - am 17. August ist der Release.

Ihr kontrolliert dabei gleichzeitig Greak, Adara und Raydel. Die Geschwister haben einzigartige Fähigkeiten, die ihr beschickt einsetzen müsst, um im Kampf gegen die tödliche Invasion ihres Heimatlandes zu bestehen.

Urlags haben die Ländereien von Azur überlaufen. Ihr müsst nahtlos zwischen den Charakteren wechseln, um bestens durch die immer feindlicheren Gebiete zu navigieren und aus Azur zu flüchten. Greak bietet besondere Agilität und passt an Orten, wo andere nicht weiterkommen. Adara übt sich in Magie - mit verheerenden Effekten. Rydel ist besonders geübt im Kampf und besitzt besondere Ausrüstung. Gemeinsam bilden sie ein von den Feinden gefürchtetes Trio.

Diese Features erwarten euch:

Handgezeichnete Landschaften und Animationen : Genießt eine fesselnd erzählte Geschichte rund um Familie, Heimat und Gemeinschaft, zum Leben erweckt durch handgezeichnete Kunst.

: Genießt eine fesselnd erzählte Geschichte rund um Familie, Heimat und Gemeinschaft, zum Leben erweckt durch handgezeichnete Kunst. Speziell erstellte Rätsel : Ihr müsst komplizierte Rätsel lösen, um in der von Azur zu navigieren. Nutzt dabei die Fähigkeiten der Geschwister, um vor der Bedrohung zu fliehen.

: Ihr müsst komplizierte Rätsel lösen, um in der von Azur zu navigieren. Nutzt dabei die Fähigkeiten der Geschwister, um vor der Bedrohung zu fliehen. Einzigartiges Gameplay : Jeder Charakter bietet eigene Kräfte und Fähigkeiten. Wechselt zwischen ihnen, um die Welt zu erkunden.

: Jeder Charakter bietet eigene Kräfte und Fähigkeiten. Wechselt zwischen ihnen, um die Welt zu erkunden. Live orchestrierter Soundtrack: Die Atmosphäre im Spiel wird durch die von einem Orchester eingespielte Musik bestens untermalt.

Quelle: Team17