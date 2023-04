Größtes Update für WILD HEARTS kommt am 06. April XBU MrHyde am Mo, 03.04.2023, 13:00 Uhr

EA Originals und KOEI TECMO geben heute bekannt, dass das größte Inhaltsupdate für das AAA-Jagdspiel WILD HEARTS seit Erscheinen des Titels am 06. April veröffentlicht wird.



Mit der Einführung einer völlig neuen Kemono-Art namens Murakumo, die einem Fuchs gleicht und den Wind kontrollieren kann, werden Spieler mit einer neuen Bedrohung konfrontiert, während in Azuma der Frühling Einzug hält. Der mächtige Murakumo gleitet auf Plattformen aus Kirschblüten durch die Luft und kann diverse gefährliche Blütenangriffe ausführen. Kommen Spielende ihm zu nahe, kann der donnernde Tornado der Fuchsgestalt ihnen das Bewusstsein rauben.



Die Bestie lässt sich mit dem neuen Fusion-Karakuri „Kreisel" bekämpfen. Der Kreisel gewinnt an Geschwindigkeit und Stärke, wann immer er ein Hindernis trifft. Schließt er zu seinem Ziel auf, führt er einen effektiven Angriff aus, der selbst angreifende Kemono ins Taumeln bringen kann. Mit diesem Update wird zudem ein neues Limitbruch-System eingeführt, das Spielern den Einsatz von Herzkugeln ermöglicht. Diese erhalten sie nach der erfolgreichen Jagd auf Kemono und können sie nutzen, um Waffen und Rüstungen zu verbessern.

Quelle: Electronic Arts