Großes Gilden-Turnier in Black Desert angekündigt XBU MrHyde am Mi, 19.01.2022, 17:30 Uhr

Pearl Abyss, der südkoreanische Entwickler und Publisher von Black Desert, hat heute angekündigt, dass er einen großen Conquest War zwischen den drei besten europäischen und russischen Gilden veranstaltet. Es wird die ultimative Herausforderung für die Gilden und stellt ihr strategisches Denken, ihre Zusammenarbeit und Kriegsmacht auf die Probe.



Conquest War ist ein massives PvP-Feature in Black Desert. Große Gilden kämpfen um Gebiete, die Gewinner erhalten die Macht und können die Steuern des Gebiets einsammeln. Es ist ein riesiges Schlachtfeld, auf dem hunderte Abenteurer gleichzeitig antreten und mit verschiedenen Belagerungswaffen ihre Gegner in die Enge treiben. Es ist das erste Mal, dass Pearl Abyss ein so anspruchsvolles Turnier in diesem wichtigen Modus in Europa und Russland organisiert.



Nach dem Bestehen der Qualifikationsrunden werden die drei besten Gilden in Europa und Russland ausgewählt. Sie treten in jeweils zwei Runden am 13. und 20. Februar gegeneinander an. Eine mögliche Finalrunde wird am 27. Februar ausgefochten, aber nur wenn die beiden anderen Kämpfe im Gleichstand enden. Die Kämpfe werden im Livestream auf Twitch und YouTube ausgestrahlt.



Abenteuer können sich auf besondere Teilnahme-Belohnungen freuen, die insgesamt 60 € wert sind. Mehr Informationen zu dem Conquest War-Turnier, Zeitpläne und Regeln gibt es auf der offiziellen Website.

Quelle: Pearl Abyss