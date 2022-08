Grim Guardians: Demon Purge für Xbox angekündigt XBU ringdrossel am Fr, 05.08.2022, 09:45 Uhr

Zwei Dämonenjäger-Schwestern wollen in Grim Guardians: Demon Purge eigentlich nur zur ihrer Schule zurückkehren und stoßen stattdessen auf ein böses Schloss mit zahlreichen Schergen. Der Titel erscheint unter anderem für Xbox Series. In dem Sidescrolling-Spiel geht es also gehörig zur Sache und die beiden schnetzeln sich von Level zu Level und müssen dabei ihre eigenen Fertigkeiten stets verbessern.

Grim Guardians: Demon Purge erscheint für Xbox Series, PS5, Switch und PC

Quelle: Inti Creates