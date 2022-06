Grid Force - Mask of the Goddess bietet taktische Bullet-Hell-Rollenspiel-Action XBU TNT2808 am Do, 09.06.2022, 11:30 Uhr

Den 11. August solltet ihr euch im Kalender markieren, falls ihr auf PC, Switch, Xbox One oder Xbox Series X/S einen ganz eigenen Mix erleben wollt. Grid Force - Mask of the Goddess ist nämlich ein Rollenspiel mit gitterbasierten, taktischen Bullet-Hell-Kämpfen.

Der Cast soll dabei divers sein, die Kämpfe blitzschnell und die Story tiefgründig inklusive Anpassung an eure Entscheidungen. Ihr spielt als Donna und müsst euch einen Squad aus vier Charakteren zusammenstellen. Natürlich prügelt ihr euch dabei durch Wellen an Gegnern, zerlegt Bosse und trefft schwierige Storyentscheidungen.

Diese Features erwarten euch:

Dutzende einzigartige Charaktere, die ihr upgraden und rekrutieren könnt

Tausende mögliche Squad-Kombinationen

Harte gitterbasierte Kämpfe

Mächtige Bossgegner

Die Story wird in einem interaktiven Manga-Stil erzählt

Von den 90ern inspirierter Soundtrack

Tiefe Dialogbäume

Schwierige Entscheidungen, die eure Story lenken

Quelle: Gravity Game Arise