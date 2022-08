God of Rock prügelt sich auf die Xbox XBU ringdrossel am Fr, 26.08.2022, 11:45 Uhr

Ein etwas ungewöhnliches Spiel wurde nun von Modus Games Brazil mit God of Rock unter anderem für Xbox angekündigt. Es handelt sich dabei um ein neues Prügelspiel, das im Rythmus in 1v1 Kämpfen ausgetragen wird. Hierbei versammelt der God of Rock seine Gefolgschaft; um den größten Fight des Universums auszufechten.

God of Rock erscheint für Xbox Series, Xbox One, PS5, PS4 und Switch

Quelle: Modus Games Brazil