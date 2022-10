Goat Simulator 3-Outfit landet in Fortnite XBU MrHyde am Di, 04.10.2022, 14:10 Uhr

Coffee Stain Publishing, Coffee Stain North und Epic Games haben angekündigt, dass der buchstäbliche GOAT der Videospiele in Fortnite landen wird. Im folgenden Video ist zu sehen, wie sich unsere Goat Simulator 3-Heldin Pilgor auf ihr Fortnite-Debüt vorbereitet.



Goat Simulator 3 wird am 17. November 2022 veröffentlicht aber Ziegenfans auf der ganzen Welt können das Ziegen-Chaos in Fortnite schon früher erleben. Ab heute und bis zum 30. September 2023 um 5:59 Uhr CEST erhalten Spieler, die eine beliebige Edition von Goat Simulator 3 im Epic Games Store kaufen, das Bonus-Outfit „A Goat" in Fortnite.



Nach dem 29. September 2022 um 17:00 Uhr CEST können sich Fans, die den Goat Simulator 3 im Epic Games Store gekauft haben, mit demselben Epic Games-Account in Fortnite einloggen und das „A Goat"-Outfit automatisch zu ihrem Fortnite-Locker hinzufügen lassen.



Für Spieler, die, warum auch immer, den Goat Simulator 3 nicht gekauft haben, wird das „A Goat“-Outfit am 26. November 2022 Item-Shop von Fortnite verfügbar sein.



Elin Hamberg, Lead Artist bei Coffee Stain North, sagt: „Wir wissen, dass Pilgor aus dem Goat Simulator 3 in ihrer „A Goat“-Fortnite-Form anders aussieht, aber unser typischer Ansatz des Hyperrealismus passte einfach nicht in dieses helle und bunte Spiel. Ihre Ankunft in dieser neuen Welt bedeutete, ihr einen Fortnite-Twist zu verpassen - und Muskeln. Wenn der Gedanke, sich in einen fragwürdig benannten Halb-Ziege / Halb-Mensch-Hybriden zu verwandeln, der ein Crop-Top mit Stoffpuppenaufdruck trägt, immer noch dein Ding ist – dann genieße es in vollen Zügen. Wir werden dich nicht dafür verurteilen."

Quelle: Epic Games