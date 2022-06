Global Series in Apex Legends starten bald ins Jahr 2 XBU TNT2808 am Mi, 01.06.2022, 10:30 Uhr

Vom 07. bis zum 10. Juli geht es in Apex Legends rund. Dann nämlich läuft die Apex Legends Global Series (ALGS) Year 2 Championship in der PNC Arena in Raleigh, North Carolina. Erstmal findet das Event vor Live-Publikum statt.

Anfang diesen Monats brachen die ALGS Split 2 Playoffs in Stockholm, Schweden, sämtliche Zuschauerrekorde für alle bisherigen EA Esports-Events. Das ALGS Split 2 Playoffs-Finale am 01. Mai generierte eine durchschnittliche Zuschauerzahl von über 539.000 über Watch Partys und offizielle ALGS-Übertragungskanäle. Die Zuschauer konsumierten während des dreitägigen Turniers mehr als 10,3 Millionen Stunden an Live-Inhalten. Die Marke Apex Legends hat außerdem kürzlich wichtige Meilensteine erreicht, darunter die Einführung von Apex Legends Mobile und die Veröffentlichung von Saison 13: Errettung auf Konsole und PC.

"Die ALGS in der PNC Arena zu veranstalten, ist ein bedeutender Meilenstein für die Apex Brand und ein Zeichen für die wachsende Beliebtheit des Titels in der Wettkampfszene", sagt John Nelson, Sr. Director und Commissioner für Apex Legends Esports bei EA. "Die ALGS Championship feiert die Fangemeinde und wir freuen uns darauf, unserer Community von Spieler:innen und den Bewohner:innen von Raleigh die ALGS Championship erstmals live präsentieren zu können."

In der PNC Arena kämpfen 40 der weltbesten Apex-Legends-Squads aus fünf Regionen um Preise im Gesamtwert von zwei Millionen US-Dollar und den begehrten Titel der ALGS Championship. Zum ersten Mal kann die ALGS-Community ihre Lieblingsteams auf 65.000 Quadratmeter live vor Ort anfeuern.

"Wir sind begeistert mit Electronic Arts zusammenzuarbeiten, um die erste Apex Legends Global Series Championship vor einem Live-Publikum auszutragen", sagte Don Waddell, Präsident der PNC Arena und der Carolina Hurricanes. "Wir sind stolz darauf, eine Vielzahl von Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen in der PNC Arena zu präsentieren, und wir freuen uns darauf, unseren allerersten großen Esports-Wettbewerb auszurichten. Die ALGS Championship wird uns die Möglichkeit geben, Raleigh und die PNC Arena auf einer globalen Plattform weiter zu präsentieren."

Neben den Wettkämpfen in der Arena bietet die ALGS Championship auch ein interaktives Erlebnis für virtuelle Zuschauer:innen. Mit einer Kombination aus moderner Übertragungstechnik inklusive Multiview, Twitch-Drops, exklusiven Inhalten und mehr wird die Art und Weise, mit der Fans die ALGS Championship online verfolgen, nachhaltig erweitert.

