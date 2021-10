Gleylancer kehrt auf moderne Konsolen zurück XBU TNT2808 am Do, 07.10.2021, 10:15 Uhr

Kurze Zeitreise: 1992 erschien Gleylancer für das Sega Mega Drive in Japan. Am 15. Oktober 2021 wiederum wird der Klassiker auch hierzulande erscheinen - für die PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch.

Der Port hält einige Anpassungen bereit, etwa neue Zugänglichkeitsoptionen und Übersetzungen der Cutscenes. Der für Einzelspieler ausgelegte horizontalscrollende Shooter bietet aber auch noch diese Features:

Überarbeitete Modi mit Zugänglichkeitsfeatures und moderner Steuerung

Klassisches Shoot 'em up-Gameplay tief im All

Epische Space-Opera mit Animezwischensequenzen

Die Angriffskraft des Schiffes kann angepasst werden

Ikonische Retro-Sounds und -Optik

Legacy-16-bit-Titel aus den 1990ern

Quelle: Ratalaika Games