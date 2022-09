Gigantosaurus: Dino Kart wird 2023 an den Start gehen XBU MrHyde am Do, 29.09.2022, 10:15 Uhr

Bandai Namco Europe und Outright Games kündigen GIGANTOSAURUS: DINO KART an. Das Kart-Rennspiel wird 2023 für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC und Google Stadia erscheinen.



In GIGANTOSAURUS: DINO KART können Spielerinnen und Spieler mit automatisch lenkenden Karts und Texttipps auf dem Bildschirm, die von Mazu, dem schlauen Ankylosaurus vorgelesen werden, gegeneinander antreten. Außerdem können bis zu vier Spielerinnen und Spieler im Mehspielermodus mit geteiltem Bildschirm zusammen spielen.

Im Spiel stehen acht verschiedene Charaktere zur Auswahl, darunter Bill, Mazu, Rocky und Tiny und über fünfzehn Strecken. Fans können spezielle Fahigkeiten und ein Jetpack-Boost auf den Strecken einsammeln, um den Gegnern davonzufahren und das Rennen zu gewinnen. Dabei müssen sie sich vor Gigantosaurus in Sicherheit bringen müssen.



GIGANTOSAURUS: DINO KART basiert auf der erfolgreichen TV-Zeichentrickserie Gigantosaurus, die derzeit weltweit auf Disney+ und Netflix gestreamt und international ausgestrahlt wird. Die von Cyber Group Studios produzierte Serie, die mittlerweile drei Staffeln umfasst, basiert auf dem Buch von Johnny Duddle, das sich weltweit über 600.000 Mal verkauft hat. Die Zeichentrickserie folgt den Abenteuern von vier jungen Dinosauriern - Rocky, Bill, Tiny und Mazu - die ihre Welt erkunden, sich ihren Ängsten stellen, zusammenarbeiten, um Probleme zu lösen, mehr über den mysteriösen Gigantosaurus selbst erfahren und dabei jede Menge Spaß haben.



„Wir freuen uns sehr, erneut mit Cyber Group Studios an einem neuen GIGANTOSAURUS-Spiel zu arbeiten und dieses Mal stehen die kultigen Fahrzeuge der Dinosaurier im Mittelpunkt“, sagt Terry Malham, CEO von Outright Games. „Wir freuen uns darauf, dass Spielerinnen und Spieler aller Altersgruppen in der Welt von Gigantosaurus in ihrem allerersten Kart-Rennspiel in die Rolle dieser beliebten Figuren schlüpfen. Wir können es kaum erwarten, es nächstes Jahr mit allen zu teilen.“



„Wir sind begeistert, mit unseren Freunden von Outright Games zusammenzuarbeiten, um unser zweites Spiel mit Gigantosaurus und all den beliebten Charakteren aus der Serie zu entwickeln. Mit diesem neuen Kart-Racingspiel setzen wir noch einen drauf“, so Thierry Braille, Vice President Interactive and Videogame Division, und Dominique Bourse, COO der Cyber Group Studios.

Quelle: BandaiNamco