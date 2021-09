Ghostrunner bringt euch kostenlose Updates XBU MrHyde am Mi, 01.09.2021, 16:30 Uhr

Freut euch über zwei neue kostenlose Spielmodi für Ghostrunner sowie einen neuen Premium-DLC "Neon-Pack" mit kosmetischen Inhalten. Wenn die Versionen für PlayStation 5 und Xbox Series X|S am 28. September ihr Debüt geben, enthalten diese ebenfalls den neuen Wellenmodus, das Neon-Pack und alle bisherigen kostenlosen DLCs. Weitere Infos:



Die Spieler treffen im neuen Wellenmodus, der im Roguelike-Stil gehalten ist, in einem Spießrutenlauf gegen die brutalen Feinde des Dharma-Turms auf Wellen von Gegnern, die mit nur einem Treffer töten können. Prozedural erzeugte Gegnertypen und -formationen, Helden-Upgrades zwischen den Runden und mehr machen den Wellenmodus zu einem neuen Spiel im Spiel. Wer 20 Runden überlebt, schaltet ein exklusives Schwert frei.



Alle, die die Handlung von Ghostrunner erleben, und die Cyberpunk-Ausblicke vom Dharma-Turm genießen möchten, ohne Angst vor dem sofortigen Tod zu haben, werden den Hilfsmodus lieben. Mit ihm kann man die Intensität zurückschrauben, damit die Rachestory leichter zugänglich wird. Es gibt drei einstellbare Optionen: kürzere Abklingzeiten für häufigeren Fähigkeiten-Einsatz, langsameres Gameplay für vereinfachte Reaktionszeiten und ein zusätzliches Leben.



Mit dem Neon-Pack für €4,99 und seinen vier Sets mit Handschuhen und Katanas – Neon-Nacht, Abendrot, Lumineszenz und Schimmer – kann man die Schergen des Schlüsselmeisters mit Stil niedermetzeln. Sie alle strotzen vor den leuchtenden Farben des Cyberpunk und Synthwave.



Heute ist auch der Starttermin für „Jack’s-Bundle“ (€7,99 auf PS4, Xbox One, Nintendo Switch). Diese Sammlung enthält alle kosmetischen Inhalte, die bis jetzt für Ghostrunner erschienen sind inkl. dem Neon-Pack, sowie dem Winter- und Metall-Ochsen-Pack.

Wann wurdest Du geboren? Du bist leider zu jung für dieses Video

Quelle: All in! Games