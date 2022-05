Gerücht: Wird Call Of Duty Modern Warfare II am 2. Juni enthüllt? XBU ringdrossel am Di, 10.05.2022, 10:15 Uhr

Der Leaker TheGhostofHope hatte in der Vergangenheit schon viele Call of Duty-Inhalt korrekt vorher geleakt. Diesmal will er erfahren haben, dass Call Of Duty Modern Warfare II angeblich am 02.06.22 enthüllt werden. Wir sind mal gespannt, was es damit auf sich hat und halten euch dazu auf dem Laufenden.

June 2nd for #ModernWarfareII Reveal Trailer from what I'm hearing. I was told May 30th but it is that same week so close enough. pic.twitter.com/vYWdjio4kC — Hope (@TheGhostOfHope) May 3, 2022

Quelle: Twitter